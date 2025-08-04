توفيت السيدة حنينة عون والدة كل من العميد المتقاعد محبوب عون (۸٦۰۰۳۱) من ضباط الجيش اللبناني والملازم المتقاعد أديب عون من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة مار جرجس - جديدة الفاكهة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٨/٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/٨/٧ ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة سانت ريتا - جديدة المتن.