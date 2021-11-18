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Published by lebarmy12 on خميس, 11/18/2021 - 22:04
توفيت السيدة سعاد خلف والدة كل من العميد المهندس شربل واكيم من مديرية التأليل والعميد المتقاعد شحادة واكيم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 11 / 2021 الساعة 13,00 في كنيسة مار اليان – رأس بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 20 / 11 / 2021 في منزل الفقيدة الكائن في دير الأحمر أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
العميد المتقاعد شحادة واكيم: 03/379310.
العميد المهندس شربل واكيم: 03/864932.
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Date:
الخميس, نوفمبر 18, 2021