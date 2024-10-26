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Published by lebarmy2 on سبت, 10/26/2024 - 10:09
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابطين صاحبي العلاقة على أحد الأرقام التالية:
توفيت السيدة أمل يوسف يعقوب والدة كل من العميد جورج صوفيا من منطقة جبل لبنان - موقع بيت الدين والعقيد المتقاعد وسام صوفيا (۹٥۰۰۹۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة دير مار أنطونيوس الكبير - زحلة.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابطين صاحبي العلاقة على أحد الأرقام التالية:
- العميد جورج صوفيا: ٧٩/١٤٢٤٢٦.
- العقيد المتقاعد وسام صوفيا: ۰۳/٥۷۱۷۱۰.
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Date:
السبت, أكتوبر 26, 2024