توفيت السيدة أمل يوسف يعقوب والدة كل من العميد جورج صوفيا من منطقة جبل لبنان - موقع بيت الدين والعقيد المتقاعد وسام صوفيا (۹٥۰۰۹۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة دير مار أنطونيوس الكبير - زحلة.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابطين صاحبي العلاقة على أحد الأرقام التالية:

- العميد جورج صوفيا: ٧٩/١٤٢٤٢٦.

- العقيد المتقاعد وسام صوفيا: ۰۳/٥۷۱۷۱۰.