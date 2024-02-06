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Published by lebarmy12 on أحد, 06/02/2024 - 17:22
توفيت السيدة محاسن بيطار والدة كل من العميد ميلاد طعوم من منطقة الشمال والعميد الركن المتقاعد جرجس طعوم (٨٥٠٠٦١) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة محاسن بيطار والدة كل من العميد ميلاد طعوم من منطقة الشمال والعميد الركن المتقاعد جرجس طعوم (٨٥٠٠٦١) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢ الساعة ١٧:٠٠ في كنيسة مار جرجس - الشيخ محمد - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ وبتاريخي ٣ و٢٠٢٤/٦/٤ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة الروم الأرثوذكس كنيسة مار جرجس - الشيخ محمد - عكار أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
- العميد ميلاد طعوم: ٠٣/٥٤٦١٧٨.
- العميد الركن المتقاعد جرجس طعوم: ٠٣/٥٣٤٢٣٧.
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Date:
الأحد, يونيو 2, 2024