Published by lebarmy12 on أحد, 06/02/2024 - 17:22

توفيت السيدة محاسن بيطار والدة كل من العميد ميلاد طعوم من منطقة الشمال والعميد الركن المتقاعد جرجس طعوم (٨٥٠٠٦١) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢ الساعة ١٧:٠٠ في كنيسة مار جرجس - الشيخ محمد - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ وبتاريخي ٣ و٢٠٢٤/٦/٤ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة الروم الأرثوذكس كنيسة مار جرجس - الشيخ محمد - عكار أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
- العميد ميلاد طعوم: ٠٣/٥٤٦١٧٨.
- العميد الركن المتقاعد جرجس طعوم: ٠٣/٥٣٤٢٣٧.

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Date: 
الأحد, يونيو 2, 2024