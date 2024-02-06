توفيت السيدة محاسن بيطار والدة كل من العميد ميلاد طعوم من منطقة الشمال والعميد الركن المتقاعد جرجس طعوم (٨٥٠٠٦١) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢ الساعة ١٧:٠٠ في كنيسة مار جرجس - الشيخ محمد - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ وبتاريخي ٣ و٢٠٢٤/٦/٤ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة الروم الأرثوذكس كنيسة مار جرجس - الشيخ محمد - عكار أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

- العميد ميلاد طعوم: ٠٣/٥٤٦١٧٨.

- العميد الركن المتقاعد جرجس طعوم: ٠٣/٥٣٤٢٣٧.