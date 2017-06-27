توفيت السيدة جومانا ديب والدة كل من الملازم فرنسوا شيبوب من لواء المشاة السابع والتلميذ الضابط جاد شيبوب من الكلية الحربية.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 6 / 2017 الساعة 17,00 في كنيسة السيدة رماح – عكار وتوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19,00 وبتواريخ 28-29 و30 / 6 / 2017 إبتداء من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 13,00 ومن الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.