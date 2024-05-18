توفيت السيدة ميليا سمير طرازي والدة كل من النقيب تامر برباري من لواء المشاة الأول والمفصول إلى الكلية الحربية، والملازم الأول رودولف برباري من فوج المدفعية الأول.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٩ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة رقاد السيدة للروم الأرثوذكس - الحدث - حارة الروم.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس - الحدث، وبتايخ ٢٠٢٤/٥/١٩ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰٠ في كنيسة رقاد السيدة للروم الأرثوذكس - الحدث - حارة الروم، أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف الخلوي التاليين:

النقيب تامر برباري: ۷۰/۳۳۸۳٧٥

الملازم الأول رودولف برباري: ۷۱/۹۸۱۸۹۳