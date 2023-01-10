توفيت السيدة سميرة الساحلي والدة كل من النقيب عباس الساحلي من اللواء اللوجستي والملازم المتقاعد محمد الساحلي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 10 / 2023 الساعة 11.00 قبل صلاة الظهر في جبانة بلدة الهرمل.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل ابنها السيد حسين الساحلي الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

- النقيب عباس الساحلي:090022 /70.

- الملازم المتقاعد محمد الساحلي:824259 /03.