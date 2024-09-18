توفيت السيدة سهام فريد رزق الله والدة كل من زوجة العميد الركن المتقاعد ميشال نحاس (٧٧٠٠٤٠) وزوجة العقيد الشهيد جورج الرويهب (٨٦٠٠٢٦) كلاهما من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٩ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية القديس جاورجيوس الرعائية – البترون.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٩ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون رعية القديس جاورجيوس – البترون.