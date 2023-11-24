توفي كل من السيد نقولا حليم صقر والسيدة فيوليت جرجي لاون الخوري والدي كل من العميد الركن جورج صقر قائد الكلية الحربية والرائد ديمتري صقر من ضباط المديرية العامة للأمن العام.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 11 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس (مار متر) الأشرفية حيث يواريا الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 25 / 11 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 16.00، وبتاريخ 26 / 11 /2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخ 27 / 11 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 878713 /03.