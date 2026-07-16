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Published by lebarmy5 on خميس, 07/16/2026 - 07:21
توفي السيد فؤاد يحي والد الرائد أريج يحي من لواء المشاة الحادي عشر.
توفي السيد فؤاد يحي والد الرائد أريج يحي من لواء المشاة الحادي عشر.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٦ الساعة ۱۰.۳۰ في القاعة العامة - عرمون - عاليه.
تُقبل التعازي يومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱۷ و٢٠٢٦/٧/١٨ ابتداءً من الساعة ۱۸.۰۰ ولغاية الساعة ۲۰.۰۰ في القاعة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٠٥٤٧٩٠
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Date:
الخميس, يوليو 16, 2026