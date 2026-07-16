توفي السيد فؤاد يحي والد الرائد أريج يحي من لواء المشاة الحادي عشر.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٦ الساعة ۱۰.۳۰ في القاعة العامة - عرمون - عاليه.

تُقبل التعازي يومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱۷ و٢٠٢٦/٧/١٨ ابتداءً من الساعة ۱۸.۰۰ ولغاية الساعة ۲۰.۰۰ في القاعة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٠٥٤٧٩٠