Published by lebarmy5 on خميس, 07/16/2026 - 07:21

توفي السيد فؤاد يحي والد الرائد أريج يحي من لواء المشاة الحادي عشر.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٦ الساعة ۱۰.۳۰ في القاعة العامة - عرمون - عاليه.
تُقبل التعازي يومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱۷ و٢٠٢٦/٧/١٨ ابتداءً من الساعة ۱۸.۰۰ ولغاية الساعة ۲۰.۰۰ في القاعة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٠٥٤٧٩٠

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Date: 
الخميس, يوليو 16, 2026