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Published by lebarmy4 on أربعاء, 06/12/2024 - 21:48
توفي السيد مسعود جريج والد الرائد إيلي جريج من اللواء اللوجستي.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة النبي الياس - الشيخ طابا - عكار .
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة مار الياس - جسر الباشا.
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Date:
الأربعاء, يونيو 12, 2024