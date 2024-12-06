توفي السيد مسعود جريج والد الرائد إيلي جريج من اللواء اللوجستي.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة النبي الياس - الشيخ طابا - عكار .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة مار الياس - جسر الباشا.