توفي السيد حسين خليفه والد الرائد احمد خليفه من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.

أقيم المأتم بتاريخ 11 / 3 / 2023 الساعة 12.00 في جبانة بلدة قناريت – قضاء صيدا.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في قناريت – شاحة البلدة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:915737 /70.