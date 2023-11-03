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Published by lebarmy10 on سبت, 03/11/2023 - 12:43
توفي السيد حسين خليفه والد الرائد احمد خليفه من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.
توفي السيد حسين خليفه والد الرائد احمد خليفه من كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي.
أقيم المأتم بتاريخ 11 / 3 / 2023 الساعة 12.00 في جبانة بلدة قناريت – قضاء صيدا.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في قناريت – شاحة البلدة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:915737 /70.
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Date:
السبت, مارس 11, 2023