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Published by lebarmy4 on أحد, 02/27/2022 - 11:24
توفي السيد حسين علي مشيك والد الرائد الإداري عدنان مشيك من مديرية التأليل.
توفي السيد حسين علي مشيك والد الرائد الإداري عدنان مشيك من مديرية التأليل.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 2 / 2022 الساعة 14.00 في جبانة بلدة وادي الأحمر – بيت مشيك – بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 28 / 2 / 2022 و 1 / 3 / 2022 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 685842 / 03.
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Date:
الأحد, فبراير 27, 2022