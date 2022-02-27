توفي السيد حسين علي مشيك والد الرائد الإداري عدنان مشيك من مديرية التأليل.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 2 / 2022 الساعة 14.00 في جبانة بلدة وادي الأحمر – بيت مشيك – بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 28 / 2 / 2022 و 1 / 3 / 2022 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 685842 / 03.