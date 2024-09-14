توفي المربي الحاج الأستاذ خالد خولا والد الرائد البحري عبد الرحمن خولا من القوات البحرية.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٤ الساعة ۱۹:۰۰ في جبانة الضيعة - بلدة دير عمار.

تقبل التعازي بتاريخي ١٥ و ٢٠٢٤/٩/١٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:٠۰ في قاعة آل خولا، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٢٤٥٨٢.