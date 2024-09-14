Published by lebarmy2 on سبت, 09/14/2024 - 19:34

توفي المربي الحاج الأستاذ خالد خولا والد الرائد البحري عبد الرحمن خولا من القوات البحرية.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٤ الساعة ۱۹:۰۰ في جبانة الضيعة - بلدة دير عمار.
تقبل التعازي بتاريخي ١٥ و ٢٠٢٤/٩/١٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:٠۰ في قاعة آل خولا، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٢٤٥٨٢.

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Date: 
السبت, سبتمبر 14, 2024