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Published by lebarmy2 on سبت, 09/14/2024 - 19:34
توفي المربي الحاج الأستاذ خالد خولا والد الرائد البحري عبد الرحمن خولا من القوات البحرية.
توفي المربي الحاج الأستاذ خالد خولا والد الرائد البحري عبد الرحمن خولا من القوات البحرية.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٤ الساعة ۱۹:۰۰ في جبانة الضيعة - بلدة دير عمار.
تقبل التعازي بتاريخي ١٥ و ٢٠٢٤/٩/١٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:٠۰ في قاعة آل خولا، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٢٤٥٨٢.
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Date:
السبت, سبتمبر 14, 2024