توفي السيد بولس يوسف سمعان والد الرائد الشهيد ( شهيد ساحة الشرف) سمعان سمعان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 2 / 2020 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس – عقتانيت – قضاء صيدا.

تقبل التعازي بتاريخ 4 / 2 / 2020 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 5 / 2 / 2020 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 6 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سانت ريتا – سن الفيل – حرش تابت.