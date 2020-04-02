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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 02/04/2020 - 11:40
توفي السيد بولس يوسف سمعان والد الرائد الشهيد ( شهيد ساحة الشرف) سمعان سمعان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 2 / 2020 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس – عقتانيت – قضاء صيدا.
تقبل التعازي بتاريخ 4 / 2 / 2020 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 5 / 2 / 2020 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 6 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سانت ريتا – سن الفيل – حرش تابت.
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Date:
الاثنين, فبراير 3, 2020