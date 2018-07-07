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Published by lebarmy3 on سبت, 07/07/2018 - 19:32
توفي السيد محمود الحجار والد الرائد الطبيب سامر الحجار من الطبابة العسكرية.
توفي السيد محمود الحجار والد الرائد الطبيب سامر الحجار من الطبابة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 7 / 2018 الساعة 13.00 في مسجد مرج علي في بلدة شحيم ويُوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيد الكائن في شحيم – عين الجديدة وبعده وبتاريخي 8 و 9 / 7 / 2018 في مركز الجماعة الإسلامية – شحيم حفة القصعة.
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Date:
السبت, يوليو 7, 2018