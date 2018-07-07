توفي السيد محمود الحجار والد الرائد الطبيب سامر الحجار من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 7 / 2018 الساعة 13.00 في مسجد مرج علي في بلدة شحيم ويُوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيد الكائن في شحيم – عين الجديدة وبعده وبتاريخي 8 و 9 / 7 / 2018 في مركز الجماعة الإسلامية – شحيم حفة القصعة.