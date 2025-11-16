Published by lebarmy15 on أحد, 11/16/2025 - 09:34

توفي السيد بهيج جميل حمزه والد الرائد الطبيب عمر حمزه من الطبابة العسكرية.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٦ الساعة ۱۲:۰۰ في قاعة آل حمزه - عبيه.
تقبل التعازي بعد الدفن ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ۱۷ و ٢٠٢٥/١١/١٨ اعتبارًا من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في القاعة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية: 
- الرائد الطبيب عمر حمزه: ٠٣/٣١٢١٢٥. 
- زوجته الشيخة سمر: ٠٥/٢١٠٤٩٣.
- إبنته المهندسة دانيا: ٧٠/٩٠٥٥٧٢.

Ar
Date: 
الأحد, نوفمبر 16, 2025