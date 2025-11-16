توفي السيد بهيج جميل حمزه والد الرائد الطبيب عمر حمزه من الطبابة العسكرية.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٦ الساعة ۱۲:۰۰ في قاعة آل حمزه - عبيه.

تقبل التعازي بعد الدفن ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ۱۷ و ٢٠٢٥/١١/١٨ اعتبارًا من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في القاعة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

- الرائد الطبيب عمر حمزه: ٠٣/٣١٢١٢٥.

- زوجته الشيخة سمر: ٠٥/٢١٠٤٩٣.

- إبنته المهندسة دانيا: ٧٠/٩٠٥٥٧٢.