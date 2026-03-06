- En
Published by lebarmy2 on جمعة, 03/06/2026 - 21:11
توفي كل من الحاج توفيق أحمد صفا والد الرائد الطيار حسن صفا من القوات الجوية، والحاجة أمال محمد درويش زوجة والده، ووُوريا الثرى يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ في جبانة بلدة كفور - النبطية.
تُقبل التعازي عبر الاتصال بالرائد الطيار حسن صفا على رقم الهاتف: ۷۰/۲۰۹۸۸۱.
الجمعة, مارس 6, 2026