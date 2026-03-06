توفي كل من الحاج توفيق أحمد صفا والد الرائد الطيار حسن صفا من القوات الجوية، والحاجة أمال محمد درويش زوجة والده، ووُوريا الثرى يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ في جبانة بلدة كفور - النبطية.

تُقبل التعازي عبر الاتصال بالرائد الطيار حسن صفا على رقم الهاتف: ۷۰/۲۰۹۸۸۱.