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Published by lebarmy16 on جمعة, 07/22/2022 - 23:32
توفي السيد مخايل سليم ابو رجيلي والد الرائد المتقاعد الياس ابو رجيلي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد مخايل سليم ابو رجيلي والد الرائد المتقاعد الياس ابو رجيلي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 7 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – سرجبال.
تقبل التعازي بتاريخ 23 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 24 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 301764 / 03
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Date:
الجمعة, يوليو 22, 2022