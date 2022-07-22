توفي السيد مخايل سليم ابو رجيلي والد الرائد المتقاعد الياس ابو رجيلي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 7 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – سرجبال.

تقبل التعازي بتاريخ 23 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 24 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 301764 / 03