توفي السيد ماجد مصطفى ثروت سنو والد الرائد المهندس المتقاعد طلال سنو من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 5 / 2018 عقب صلاة العصر في جامع الخاشقجي، ويوارى الثرى في مدافن جبانة الشهداء.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزله الكائن في منطقة الطريق الجديدة - شارع سلمى صايغ (الإطفائية) بناية سعيد جعفر - الطابق السادس وبتاريخي 27 و 28 / 5 / 2018 للرجال والنساء بين صلاة العصر والمغرب في قاعة البرغوث.