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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 01/21/2020 - 12:44
توفي السيد موريس يعقوب والد الرائد الموسيقي جوزيف يعقوب من موسيقى الجيش.
توفي السيد موريس يعقوب والد الرائد الموسيقي جوزيف يعقوب من موسيقى الجيش.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 1 / 2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس الحي الرعائية – حدتون – قضاء البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 22 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالة الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخ 23 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالة كنيسة مار مارون الرعائية الدورة.
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Date:
الاثنين, يناير 20, 2020