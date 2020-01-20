توفي السيد موريس يعقوب والد الرائد الموسيقي جوزيف يعقوب من موسيقى الجيش.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 1 / 2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس الحي الرعائية – حدتون – قضاء البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 22 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالة الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخ 23 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالة كنيسة مار مارون الرعائية الدورة.