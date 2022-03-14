توفي السيد إيليا تنوري والد الرائد امين تنوري من فوج المدفعية الأول.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 3 / 2022 الساعة 14.00 في كنيسة مار شربل – قاع الريم – زحله.

تقبل التعازي بتاريخي 14 و 15 / 3 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 847962 / 03.