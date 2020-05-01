توفي السيد أنطوان الياس عمانوئيل والد الرائد ايلي عمانوئيل من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 1 / 2020 الساعة 15,00 في كنيسة دير سيدة ميفوق – جبيل.

تقبل التعازي بتاريخ 5 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 6 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون جمعية الرحمة – ميفوق، وبتاريخ 7 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جرجس – جبيل.