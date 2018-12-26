- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy14 on خميس, 12/27/2018 - 11:25
توفي السيد إميل كيروز والد الرائد ايلي كيروز من مديرية المخابرات.
توفي السيد إميل كيروز والد الرائد ايلي كيروز من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 12 / 2018 الساعة 14.00 في كنيسة القديسة تقلا سد البوشرية.
تقبل التعازي بتاريخ 27 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 28 / 12 / 2018 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 29 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
Ar
Date:
الأربعاء, ديسمبر 26, 2018