توفي السيد إميل كيروز والد الرائد ايلي كيروز من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 12 / 2018 الساعة 14.00 في كنيسة القديسة تقلا سد البوشرية.

تقبل التعازي بتاريخ 27 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 28 / 12 / 2018 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 29 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.