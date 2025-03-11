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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 03/11/2025 - 18:41
توفي السيد طنوس جرجس طعمه والد الرائد باسل طعمه من الفوج المجوقل.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة الأربعين شهيدًا - القبيات - الغربية.
تُقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/٣/١٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۳:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار شربل - أدونيس، أو عبر الاتصال بالرائد باسل طعمه على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٨٧٦٧٥.
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Date:
الثلاثاء, مارس 11, 2025