توفي السيد طنوس جرجس طعمه والد الرائد باسل طعمه من الفوج المجوقل.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة الأربعين شهيدًا - القبيات - الغربية.

تُقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/٣/١٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۳:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار شربل - أدونيس، أو عبر الاتصال بالرائد باسل طعمه على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٨٧٦٧٥.