Published by lebarmy5 on أربعاء, 05/20/2026 - 23:24

توفي السيد عاطف خالد الحاج شحاده والد الرائد جلال الحاج شحاده من أمانة الأركان.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢١ الساعة ١١.٠٠ في جبانة بلدة شحيم - الشوف (مرج علي) حيث يوارى الثرى.
تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في بلدة شحيم (حي الاستملاك) وبعد الدفن ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ٢٢ و٢٠٢٦/٥/٢٣ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في البلدة نفسها (خلية مسجد القلعة)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۷۰/۰۸۷۰۲٥.

Ar
Date: 
الأربعاء, مايو 20, 2026