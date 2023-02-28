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Published by lebarmy4 on ثلاثاء, 02/28/2023 - 20:54
توفي السيد أديب جرجس والد الرائد جورج جرجس من لواء الدعم – فوج الإشارة.
توفي السيد أديب جرجس والد الرائد جورج جرجس من لواء الدعم – فوج الإشارة.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 / 2023 الساعة 14.30 في كنيسة النبي الياس غيور للروم الأرثوذكس – شدرا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 3 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس الجديدة - المتن، أو عبر الإتصال بالرائد جورج جرجس على رقم هاتف: خلوي: 129502 / 79 .
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Date:
الثلاثاء, فبراير 28, 2023