توفي السيد أديب جرجس والد الرائد جورج جرجس من لواء الدعم – فوج الإشارة.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 / 2023 الساعة 14.30 في كنيسة النبي الياس غيور للروم الأرثوذكس – شدرا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 3 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس الجديدة - المتن، أو عبر الإتصال بالرائد جورج جرجس على رقم هاتف: خلوي: 129502 / 79 .