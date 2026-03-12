توفي السيد جورج يوسف الحويك والد الرائد رامي الحويك من فوج المغاوير.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٣/۱۲ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - بدادون - عاليه.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.