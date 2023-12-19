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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 12/19/2023 - 06:49
توفي السيد محمد كمال الدين والد الرائد رامي كمال الدين من منطقة الشمال.
توفي السيد محمد كمال الدين والد الرائد رامي كمال الدين من منطقة الشمال.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 12 / 2023 عقب صلاة الظهر في مسجد طينال، ويوارى الثرى في مدافن باب الرمل.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في أبي سمراء – شارع الحرم – بناية كمال الدين – الطابق الأول وبتاريخي 20و21 /12 / 2023 من بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب في قاعة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية – خلف مسجد الصديق.
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Date:
الاثنين, ديسمبر 18, 2023