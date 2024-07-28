توفي السيد طانيوس عبود جرجس والد الرائد روني جرجس من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.

يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/۷/۲۸ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة الانتقال - رأس الحرف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٩ ابتداءً من الساعة ۱۱:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في كنيسة مار ميخائيل - بيت الشعار.