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Published by lebarmy2 on أحد, 07/28/2024 - 11:11
توفي السيد طانيوس عبود جرجس والد الرائد روني جرجس من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.
توفي السيد طانيوس عبود جرجس والد الرائد روني جرجس من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.
يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/۷/۲۸ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة الانتقال - رأس الحرف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٩ ابتداءً من الساعة ۱۱:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في كنيسة مار ميخائيل - بيت الشعار.
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Date:
السبت, يوليو 27, 2024