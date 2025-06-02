توفي السيد إلياس بشور والد الرائد رينه بشور من لواء الحرس الجمهوري.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة القديس جيورجيوس - الجديدة - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٤ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالرائد رينه بشور على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٦٧٨١.