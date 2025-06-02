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Published by lebarmy15 on اثنين, 06/02/2025 - 21:23
توفي السيد إلياس بشور والد الرائد رينه بشور من لواء الحرس الجمهوري.
توفي السيد إلياس بشور والد الرائد رينه بشور من لواء الحرس الجمهوري.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣ الساعة ۱۷:۰۰ في كنيسة القديس جيورجيوس - الجديدة - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٤ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠ ومن الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالرائد رينه بشور على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٦٧٨١.
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Date:
الاثنين, يونيو 2, 2025