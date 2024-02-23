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Published by lebarmy2 on جمعة, 02/23/2024 - 13:37
توفي بتاريخ 22 / 2 /2024 المؤهل أول المتقاعد إبراهيم حكيم والد الرائد شربل حكيم من فوج الأشغال المستقل.
توفي بتاريخ 22 / 2 /2024 المؤهل أول المتقاعد إبراهيم حكيم والد الرائد شربل حكيم من فوج الأشغال المستقل.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 2 /2024 الساعة 15.00 في كنيسة مار إلياس الحي – عين كفرزبد.
تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 2 /2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالرائد شربل حكيم على رقم الهاتف: 925900 /70.
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Date:
الجمعة, فبراير 23, 2024