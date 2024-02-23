توفي بتاريخ 22 / 2 /2024 المؤهل أول المتقاعد إبراهيم حكيم والد الرائد شربل حكيم من فوج الأشغال المستقل.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 2 /2024 الساعة 15.00 في كنيسة مار إلياس الحي – عين كفرزبد.

تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 2 /2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالرائد شربل حكيم على رقم الهاتف: 925900 /70.