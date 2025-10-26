- En
أحد, 10/26/2025
توفي السيد نعيم زخيا والد الرائد غصن زخيا من لواء المشاة السادس.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار إميل المارونية - قب الياس، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يومي الأحد والإثنين بتاريخي٢٦ و٢٠٢٥/١٠/٢٧ قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالرائد غصن زخيا على رقم الهاتف الخلوي: ٨٠٦١٨٠/ ٧٦.
