توفي السيد نعيم زخيا والد الرائد غصن زخيا من لواء المشاة السادس.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار إميل المارونية - قب الياس، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي يومي الأحد والإثنين بتاريخي٢٦ و٢٠٢٥/١٠/٢٧ قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالرائد غصن زخيا على رقم الهاتف الخلوي: ٨٠٦١٨٠/ ٧٦.