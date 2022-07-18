توفي الحاج حمد المقداد والد الرائد محمد المقداد من فوج الحدود البرية الثاني مفصول إلى كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان ووالد زوجة الملازم أول صبحي المولى من اركان الجيش للعديد.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 7 /2022 الساعة 11.00 في جبانة بلدة مقنة – قضاء بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة /3/ ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب حسينية البلدة، أو عبر الإتصال بالرائد محمد المقداد على رقم الهاتف: 045585 /76 ، أو بالملازم أول صبحي المولى رقم الهاتف: 052132 /03.