توفي السيد علي طهماز والد محمد طهماز من لواء الدعم – الفوج المضاد للدروع.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 10 / 2019 الساعة 14.00 في مجمع هونين الخيري – شاتيلا، ويوارى للثرى في جبانة المجمع المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 26 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 27 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 16.00 في المجمع المذكورة أعلاه.