توفي السيد فهد ذبيان والد الرائد مروان ذبيان من أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 2 / 2023 الساعة 11,00 في دار بلدته نيحا – الشوف.

تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 26 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 13,00 في دار البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالرائد مروان ذبيان على رقم الهاتف: خلوي: 70/942658.