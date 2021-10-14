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Published by lebarmy3 on خميس, 10/14/2021 - 17:11
توفي السيد لويس أبو زغيب والد الرائد نبيل بو زغيب من لواء المشاة التاسع.
توفي السيد لويس أبو زغيب والد الرائد نبيل بو زغيب من لواء المشاة التاسع.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 10 / 2021 الساعة 16.30 في كنيسة سيدة النياح - أبلح، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي بتاريخ 16 / 10 / 2021 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 17 / 10 / 2021 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:03/091084.
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Date:
الخميس, أكتوبر 14, 2021