توفي السيد لويس أبو زغيب والد الرائد نبيل بو زغيب من لواء المشاة التاسع.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 10 / 2021 الساعة 16.30 في كنيسة سيدة النياح - أبلح، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 16 / 10 / 2021 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 17 / 10 / 2021 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:03/091084.