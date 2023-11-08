توفي السيد يوسف صراف والد الرائد نبيل صراف من لواء المشاة العاشر.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 8 / 2023 الساعة 18.30 في كنيسة رقاد السيدة للروم الأرثوذكس – منيارة – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 12 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في البيت الأرثوذكسي – منيارة – عكار.