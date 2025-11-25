- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/25/2025 - 17:37
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ المؤهل المتقاعد مسعود سعودي والد الرائد نقولا سعودي من مديرية المخابرات.
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ المؤهل المتقاعد مسعود سعودي والد الرائد نقولا سعودي من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٦ الساعة ١٤,٠٠ في كنيسة النبي الياس الغيور - شدرا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٧,٠٠ في صالة كنيسة مار الياس - شدرا ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧ اعتبارًا من الساعة ۱۲,۰۰ لغاية الساعة ١٩,٠٠ في كنيسة القيامة - الحازمية أو عبر الاتصال بالضابط المذكور أعلاه على رقم الهاتف الخلوي : ٧٠/٦٠٨٢٨٦
Ar
Date:
الثلاثاء, نوفمبر 25, 2025