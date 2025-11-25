توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ المؤهل المتقاعد مسعود سعودي والد الرائد نقولا سعودي من مديرية المخابرات.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٦ الساعة ١٤,٠٠ في كنيسة النبي الياس الغيور - شدرا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٧,٠٠ في صالة كنيسة مار الياس - شدرا ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧ اعتبارًا من الساعة ۱۲,۰۰ لغاية الساعة ١٩,٠٠ في كنيسة القيامة - الحازمية أو عبر الاتصال بالضابط المذكور أعلاه على رقم الهاتف الخلوي : ٧٠/٦٠٨٢٨٦