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Published by lebarmy3 on سبت, 03/23/2019 - 16:35
توفي السيد موريس ملحم عيد والد الرقيب أول زياد عيد من عداد أركان الجيش للتجهيز.
توفي السيد موريس ملحم عيد والد الرقيب أول زياد عيد من عداد أركان الجيش للتجهيز.
يقام المأتم بتاريخ 24 / 3 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار شربل - كفرياسين وادما.
تقبل التعازي قبل الدفن إعتباراً من الساعة 10.00 وبعده وبتاريخ 25 / 3 / 2019 من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار شربل كفرياسين وادما وبتاريخ 26 / 3 / 2019 من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة العناية للروم الملكيين الكاثوليك - البوشرية.
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Date:
السبت, مارس 23, 2019