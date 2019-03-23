توفي السيد موريس ملحم عيد والد الرقيب أول زياد عيد من عداد أركان الجيش للتجهيز.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 3 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة مار شربل - كفرياسين وادما.

تقبل التعازي قبل الدفن إعتباراً من الساعة 10.00 وبعده وبتاريخ 25 / 3 / 2019 من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار شربل كفرياسين وادما وبتاريخ 26 / 3 / 2019 من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة العناية للروم الملكيين الكاثوليك - البوشرية.