توفي الاستاذ يوسف حبيب يمين والد العقيد الاداري ريم يمين من نادي الضباط – جونيه .

يقام المأتم بتاريخ 31 / 7 / 2022 الساعة 16.30 في كنيسة مار شربل – مجمع الوردية – زكريت.

تقبل التعازي بتاريخ 31 / 7 / 2022 قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالعقيد الإداري ريم يمين على رقم الهاتف: 367618 / 70 .