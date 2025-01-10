توفي السيد موسى الياس والد العقيد الركن إيلي الياس من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١١ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس - الذوق - القبيات.

تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/١/١٠ ابتداءً من الساعة ۱٥:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وقبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٢ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة الصعود - ضبيه، أو عبر الاتصال بالعقيد الركن إيلي الياس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٨٦٣٧٥.