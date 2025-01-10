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Published by lebarmy2 on جمعة, 01/10/2025 - 17:57
توفي السيد موسى الياس والد العقيد الركن إيلي الياس من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١١ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس - الذوق - القبيات.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/١/١٠ ابتداءً من الساعة ۱٥:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وقبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٢ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة الصعود - ضبيه، أو عبر الاتصال بالعقيد الركن إيلي الياس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٨٦٣٧٥.
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Date:
الجمعة, يناير 10, 2025