توفي الحاج علي محمد والد العقيد الركن الاداري خليل جابر من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد والمؤهل اول مشهور جابر والمؤهل اول مروان جابر من عداد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 26 /5 /2020 الساعة 13,00 في جبانة بلدته يانوح – صور.

تقبل التاعزي على رقم هاتف العقيد المذكور اعلاه: (878893 /03 ) رباعي 4394.