Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 05/26/2020 - 15:58

توفي الحاج علي محمد والد العقيد الركن الاداري خليل جابر من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد والمؤهل اول مشهور جابر والمؤهل اول مروان جابر من عداد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
يقام المأتم بتاريخ 26 /5 /2020 الساعة 13,00 في جبانة بلدته يانوح – صور.
تقبل التاعزي على رقم هاتف العقيد المذكور اعلاه: (878893 /03 ) رباعي 4394.

 

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Date: 
الثلاثاء, مايو 26, 2020