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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 05/26/2020 - 15:58
توفي الحاج علي محمد والد العقيد الركن الاداري خليل جابر من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد والمؤهل اول مشهور جابر والمؤهل اول مروان جابر من عداد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
توفي الحاج علي محمد والد العقيد الركن الاداري خليل جابر من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد والمؤهل اول مشهور جابر والمؤهل اول مروان جابر من عداد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
يقام المأتم بتاريخ 26 /5 /2020 الساعة 13,00 في جبانة بلدته يانوح – صور.
تقبل التاعزي على رقم هاتف العقيد المذكور اعلاه: (878893 /03 ) رباعي 4394.
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Date:
الثلاثاء, مايو 26, 2020