توفي السيد ميلاد يوسف كميد والد العقيد الركن البحري انطوان كميد من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 9 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر.

تقبل التعازي بتاريخ 18 / 9 / 2022 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبعده وبتاريخ 19 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : خلوي: 990090 / 71.