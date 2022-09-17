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Published by lebarmy16 on سبت, 09/17/2022 - 20:26
توفي السيد ميلاد يوسف كميد والد العقيد الركن البحري انطوان كميد من مديرية المخابرات.
توفي السيد ميلاد يوسف كميد والد العقيد الركن البحري انطوان كميد من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 9 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر.
تقبل التعازي بتاريخ 18 / 9 / 2022 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبعده وبتاريخ 19 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : خلوي: 990090 / 71.
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Date:
السبت, سبتمبر 17, 2022