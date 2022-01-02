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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 02/01/2022 - 16:22
توفي السيد إدمون توفيق الدبس والد العقيد الركن المتقاعد جورج الدبس من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 2 / 2022 الساعة 11.00 في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس – المطيلب ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – دير الغزال.
تقبل التعازي بعد الدفن في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – دير الغزال إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 أو عبر الإتصال على رقم هاتف الضابط القائد صاحب العلاقة : 625144 / 03.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 1, 2022