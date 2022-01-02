توفي السيد إدمون توفيق الدبس والد العقيد الركن المتقاعد جورج الدبس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 2 / 2022 الساعة 11.00 في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس – المطيلب ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – دير الغزال.

تقبل التعازي بعد الدفن في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – دير الغزال إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 أو عبر الإتصال على رقم هاتف الضابط القائد صاحب العلاقة : 625144 / 03.