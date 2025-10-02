توفي الشيخ ابو رمزي عارف نجيب الاعور والد العقيد الركن المتقاعد رمزي الاعور ( ٩٦٠٠٧٧) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام الماتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۳ الساعة ۱۱:۰۰ في قاعة بشير الاعور الاجتماعية - قرنايل.

تقبل التعازي في الخلية بعد الدفن لغاية الساعة الخامسة عشر ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٤ اعتبارًا من الساعة ١٦.٠٠ لغاية الساعة ١٩.٠٠ وباقي الأيام في منزله في قرنايل، أو عبر الاتصال بالعقيد المتقاعد رمزي الاعور على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٥١٢٣٣.