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Published by lebarmy4 on أربعاء, 04/18/2018 - 11:43
توفي المؤهل اول المتقاعد الياس الخلي والد العقيد الركن انطوان الخلي من لواء المشاة السابع.
توفي المؤهل اول المتقاعد الياس الخلي والد العقيد الركن انطوان الخلي من لواء المشاة السابع.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 4 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – الشبانية – المتن الأعلى.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 20.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي
19 و 20 / 4 / 2018 إبتداء من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة – البريج – قرنة شهوان.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 17, 2018