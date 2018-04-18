توفي المؤهل اول المتقاعد الياس الخلي والد العقيد الركن انطوان الخلي من لواء المشاة السابع.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 4 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – الشبانية – المتن الأعلى.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 20.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي

19 و 20 / 4 / 2018 إبتداء من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة – البريج – قرنة شهوان.