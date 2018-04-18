Published by lebarmy4 on أربعاء, 04/18/2018 - 11:43

توفي المؤهل اول المتقاعد الياس الخلي والد العقيد الركن انطوان الخلي من لواء المشاة السابع.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 4 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – الشبانية – المتن الأعلى.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 20.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي

19 و 20 / 4 / 2018 إبتداء من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة النجاة – البريج – قرنة شهوان.

 

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Date: 
الثلاثاء, أبريل 17, 2018