توفي السيد جودت أبي جوده والد العقيد الركن ايلي ابي جوده من أركان الجيش للتجهيز.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲۵/۹/۱۳ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار جرجس - دير الحرف - بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱۰۰ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲۵/۹/۱٤ إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - جل الديب، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن ايلي ابي جوده على رقم الهاتف الخلوي : ٠٣/٤١٦٧٢١ .