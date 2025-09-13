Published by lebarmy10 on سبت, 09/13/2025 - 07:37

توفي السيد جودت أبي جوده والد العقيد الركن ايلي ابي جوده من أركان الجيش للتجهيز.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲۵/۹/۱۳ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار جرجس - دير الحرف - بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱۰۰ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲۵/۹/۱٤ إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - جل الديب، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن ايلي ابي جوده على  رقم الهاتف الخلوي : ٠٣/٤١٦٧٢١ .

