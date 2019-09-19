- En
- Fr
- عربي
Published by Anonymous on خميس, 09/19/2019 - 13:06
توفي المؤهل الأول المتقاعد شكر الله الغزي والد العقيد الركن جرجس الغزي من الغرفة العسكري.
توفي المؤهل الأول المتقاعد شكر الله الغزي والد العقيد الركن جرجس الغزي من الغرفة العسكري.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 9 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة القديس ماما – دير ميماس قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي بتاريخ 19 / 9 / 2019 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة الدخول – الأشرفية.
Ar
Date:
الأربعاء, سبتمبر 18, 2019