توفي المؤهل الأول المتقاعد شكر الله الغزي والد العقيد الركن جرجس الغزي من الغرفة العسكري.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 9 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة القديس ماما – دير ميماس قضاء مرجعيون.

تقبل التعازي بتاريخ 19 / 9 / 2019 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة الدخول – الأشرفية.