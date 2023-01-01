توفي الشيخ نافذ يوسف عماد الهاشم والد العقيد الركن جوزف الهاشم من منطقة جبل لبنان – فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 1 /2023 الساعة 13.30 في كنيسة السيدة الرعائية – العاقورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 17.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 3 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كاتدرائية سيدة العطايا – ادما، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 699552 /03.